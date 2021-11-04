ЭСК РФС признал результативную судейскую ошибку в матче "Краснодар" - "Крылья Советов"

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Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку спорному эпизоду, произошедшему в игре 13-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Крыльями Советов".

ЭСК пришла к выводу, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно отменил гол "быков" на 35-й минуте матча.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды "Краснодар" Джон Кордоба, находящийся в тонкой офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнёром по команде, не закрывал очевидно линию обзора вратарю соперника, находясь на большом расстоянии от него, и тем самым, не влиял на возможность вратаря команды "Крылья Советов" играть в мяч", - говорится в пояснении.

В итоге "Краснодар" потерпел домашнее поражение от "Крыльев Советов" со счётом 0:1 и опустился на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

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