ЭСК РФС разобрал спорные судейские решения в матче "Краснодар" - "Спартак"
Фото сайт РПЛ
Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решения по трём спорным моментам в матче 21-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром".
Напомним, что "быки" победили в Москве со счётом 2:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.
1) Судья правильно отменил гол в ворота "Краснодара", зафиксировав положение "вне игры" после проверки VAR данного эпизода на 11-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что при просмотре эпизода с взятием ворот было определено, что часть тела Шамара Николсона (в данном случае – часть стопы) в момент касания мяча партнёром по команде, делающего ему передачу мяча, находилась ближе к линии ворот соперника, чем игрок "Краснодара" Евгений Чернов (в данном случае - плечо этого игрока, так как, согласно правил игры вытянутая в сторону ворот рука игрока обороны не учитывается при определении вне игры).
Виртуальные офсайдные линии нанесены корректно, в связи с чем решения о нахождении игрока в положении "вне игры", отмене взятия ворот и назначении свободного удара в пользу "Краснодара" также являются правильными.
2) Судья правильно отменил гол в ворота "Краснодара" после проверки VAR на 56-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в развитии атаки Шамар Николсон умышленно играет рукой в мяч. Поскольку после данного касания в той же атакующей стадии игры футболист забивает гол, решение о его отмене корректно. Исходя из инструкций для судей и практических решений в схожих эпизодах, под "незамедлительностью" понимается короткий промежуток в две-три секунды, в течение которых случайно коснувшийся мяча игрок забивает гол. На этом основании комиссия в данной конкретной ситуации может поддержать решение VAR рекомендовать судье изменить решение без видеопросмотра на поле.
3) Судья ошибочно назначил пенальти в ворота "Спартака" в игровом эпизоде на 84-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок "Спартака" Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч, не дотянулся до него, а атакующий игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян, который пытался произвести удар по воротам, совершил контакт с ногой соперника вскользь в тот момент, когда она уже находилась на газоне. По мнению большинства членов ЭСК, нарушения правил игры со стороны игрока "Спартака" не было, и судье следовало продолжить игру.
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