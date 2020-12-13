ЭСК РФС вынесла решения по работе судей на матчах ЦСКА - "Химки" и "Ростов" - "Уфа"
Экспертно-судейская комиссия РФС провела заседание касательно жалоб на работу арбитров в матчах РПЛ.
ЦСКА просил ценить работу судьи Кирилла Левникова, когда он не засчитал гол "армейцев" в матче с "Химками" (2:2). Комиссия вынесла решение, что арбитр поступил правильно. ЭСК объяснила свое решение тем, что между форвардом и защитником произошел небольшой, допустимый контакт, в том числе вызванный действиями защитника, остановившегося для того, чтобы сыграть в мяч.
Также ЭСК рассмотрела жалобы "Уфы" на действия арбитра Евгения Кукуляка в игре против "Ростова" (1:0), а именно в эпизодах с неудалением футболистов "Ростова" Матиаса Норманна и Егора Бабурина на 65-й и 73-й минутах соответственно.
Комиссия приняла решение, что арбитр правильно не дал вторую желтую карточку Норманну. Что касается момента с голкипером Бабуриным, то здесь комиссия считает, что вратарю нужно было показать красную карточку.
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