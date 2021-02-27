ЭСК РФС вынесла вердикт по пенальти за руку Мозеса в матче "Динамо" - "Спартак"

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС дала оценку действиям арбитра Кирилла Левникова в матче 1/8 финала Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" (2:0).

Напомним, что рефери назначил пенальти в ворота "красно-белых" за игру рукой Виктора Мозеса в своей штрафной площадке.

"Спартак" обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод и вынести свой вердикт.

"Комиссия единогласно поддержала финальное решение арбитра Левникова. Плюс получили развёрнутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде", - сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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