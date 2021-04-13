ЭСК считает, то все решения Левникова в матче "Локомотив" - "Спартак" были верными
Фото: Твиттер @fcsm_official
Экспертно-судейский комитет Российского Футбольного Союза во вторник, 13 апреля произвел оценку работы судейской бригады во главе с Кириллом Левниковым в матче 25-го тура РПЛ "Локомотив" — "Спартак" (2:0), сообщает "СЭ".
ЭСК принял решение поддержать все действия арбитра в этом матче и признать их верными, сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Напомним, "красно-белые" обратились в РФС с просьбой рассмотреть решения Левникова по трем эпизодам в штрафной "Локомотива".
Читать также: "Спартак" подал жалобу по трем судейским решениям в матче с "Локомотивом" | http://soccernews.ru
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