ЭСК согласилась с "Ростовом" в том, что гол Соу "Химкам" нужно было засчитать

Фото: Твиттер "Ростова"

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) провела очередное заседание и рассмотрела ряд спорных моментов матча 22-го тура РПЛ "Ростов" – "Химки" (0:1).

Напомним, ростовчане обратились в комиссию с требованием оценить работу арбитра Сергея Лапочкина в эпизодах с назначением 11-метрового удара на 48-й минуте матча, отменой гола в ворота "Химок" (71-я минута) и неназначением 11-метрового удара в ворота "Химок" (75-я минута).

Выводы комиссии:

1. Судья правильно назначил пенальти в ворота "Ростова" на 48-й минуте матча.

По мнению экспертов, защитник "Ростова" произвел контакт ногой с игроком, владеющим мячом, что стало причиной падения игрока атакующей команды.

2. Судья ошибочно отменил гол в ворота "Химок" на 71-й минуте матча.

Футболист "Ростова" Али Соу не влиял на защитника "Химок" Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот.

Мяч попал к нападающему от соперника, которому тот не мешал, поэтому гол "Ростова" должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнером.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота "Химок" на 75-й минуте матча.

ЭСК установила, что контакт между игроками, если и имел место, был крайне незначительным и не мог оказать реального влияния на дальнейшее движение нападающего "Ростова" Дмитрия Полоза.

Падение футболиста имеет признаки преувеличения за счет разворота туловища, которое начинается в момент, когда обе ноги устойчиво стоят на поле", – говорится в заявлении ЭСК РФС.