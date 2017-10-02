Еськов будет работать на матче Испания - Албания

Российский арбитр Алексей Еськов будет работать на матче квалификационного турнира чемпионата мира-2018 между Испанией и Албанией.

Игра команд пройдет 6 октября.

Помогут Еськову будут Дмитрий Мосякин, Игорь Демешко. Четвертым арбитром назначен Кирилл Левников.

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