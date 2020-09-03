Еськов может стать преподавателем в центре подготовки судей

Теги рпл

Еськов может стать преподавателем в центре подготовки судей

Приостановивший карьеру арбитр Алексей Еськов, возможно, перейдёт на преподавательскую работу.

По информации "РБ-Спорт", есть вероятность, что рефери больше не вернётся на поле, а сосредоточится на подготовке судей в одном из соответствующих центров.

Напомним, что Еськов отвечал за VAR в скандальном матче 1-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи" (2:2).

После игры судью отправили на проверку на полиграфе, которую он не прошёл.

Не пропустите: Судья матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранён до октября, Еськов приостановил карьеру. | http://soccernews.ru
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