Еськов может стать преподавателем в центре подготовки судей

Приостановивший карьеру арбитр Алексей Еськов, возможно, перейдёт на преподавательскую работу.

По информации "РБ-Спорт", есть вероятность, что рефери больше не вернётся на поле, а сосредоточится на подготовке судей в одном из соответствующих центров.

Напомним, что Еськов отвечал за VAR в скандальном матче 1-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи" (2:2).

После игры судью отправили на проверку на полиграфе, которую он не прошёл.

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