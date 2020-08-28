Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его могут пожизненно отстранить

Арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи по итогам матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, судья работал с системой видеопомощи арбитрам (VAR) в скандальном матче 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи". Вместе с ним игру обслуживал Василий Казарцев, который ранее был отстранен на неопределенное время.

Сообщается, что арбитр дал ложный ответ на вопрос, который мог звучать так: "Брали ли вы когда-нибудь деньги за свою работу?"

В отношении Еськова будет проведено дополнительное расследование. Возможно, арбитра пожизненно отстранят от работы рефери.

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