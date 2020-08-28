Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его могут пожизненно отстранить
Арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи по итогам матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Напомним, судья работал с системой видеопомощи арбитрам (VAR) в скандальном матче 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи". Вместе с ним игру обслуживал Василий Казарцев, который ранее был отстранен на неопределенное время.
Сообщается, что арбитр дал ложный ответ на вопрос, который мог звучать так: "Брали ли вы когда-нибудь деньги за свою работу?"
В отношении Еськова будет проведено дополнительное расследование. Возможно, арбитра пожизненно отстранят от работы рефери.
А еще: Кокорин назвал две причины своего перехода в "Анжи" в 2013 году| http://soccernews.ru
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