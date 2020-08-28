Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его могут пожизненно отстранить

Теги рпл

Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его могут пожизненно отстранить

Арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи по итогам матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, судья работал с системой видеопомощи арбитрам (VAR) в скандальном матче 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи". Вместе с ним игру обслуживал Василий Казарцев, который ранее был отстранен на неопределенное время.

Сообщается, что арбитр дал ложный ответ на вопрос, который мог звучать так: "Брали ли вы когда-нибудь деньги за свою работу?"

В отношении Еськова будет проведено дополнительное расследование. Возможно, арбитра пожизненно отстранят от работы рефери.

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