Еськов отстранён от работы из-за судейства в матче "Оренбург" - "Ахмат"

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Еськов отстранён от работы из-за судейства в матче "Оренбург" - "Ахмат"

Арбитр Алексей Еськов отстранен от работы из-за ошибок в судействе в матче "Оренбург" - "Ахмат" (1:2). К такому решению пришел глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

"Оренбург" написал письмо. У арбитра за этот матч отрицательная оценка, а моменты, которые там были, будут отправлены на комиссию. К Еськову есть вопросы. В следующем туре он назначения не получит", - сказал Егоров.

Ранее сообщалось, что президент "Оренбурга" был очень недоволен судейством в этой встрече.

"Оренбург" с 19 баллами занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ.

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