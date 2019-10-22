Еськов рассудит "Локомотив" и "Спартак" в 14-м туре РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
25 октября (пятница)
"Рубин" - "Урал": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
26 октября (суббота)
"Тамбов" - "Уфа": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).
"Ахмат" - "Арсенал": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
"Ростов" - "Сочи": судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
27 октября (воскресенье)
"Крылья Советов" - "Зенит": судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
ЦСКА — "Динамо": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), AVAR — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
"Локомотив" - "Спартак": судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
"Краснодар" - "Оренбург": судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|13
|8