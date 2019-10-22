Еськов рассудит "Локомотив" и "Спартак" в 14-м туре РПЛ

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Еськов рассудит "Локомотив" и "Спартак" в 14-м туре РПЛ

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

25 октября (пятница)

"Рубин" - "Урал": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

26 октября (суббота)

"Тамбов" - "Уфа": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).

"Ахмат" - "Арсенал": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

"Ростов" - "Сочи": судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

27 октября (воскресенье)

"Крылья Советов" - "Зенит": судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

ЦСКА — "Динамо": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), AVAR — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

"Локомотив" - "Спартак": судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

"Краснодар" - "Оренбург": судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

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