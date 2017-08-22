Еськов: "Удаление Самедова? Он пытался ввести меня в заблуждение"

Главный арбитр матча 7-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" (3:4) Алексей Еськов считает, что он правильно удалил полузащитника "красно-белых" Александра Самедова, но, при этом, также мог показать красную карточку и хавбека "красно-зеленых" Алексею Миранчуку.

"Момент, приведший к удалению Самедова, динамичный, и в этой ситуации игрок "Спартака" пытался ввести меня в заблуждение. Я незамедлительно показал ему карточку, убедившись, что контакта с защитником не было. Прекрасно понимаю, почему фол Миранчука вызвал большой резонанс. Два игрока пытались бороться за мяч, первым успел спартаковец, фазы полёта не было, и в последний момент Алексей сгибал ногу. Момент сложный, и, если посмотреть множество повторов, наверное, можно говорить о более серьёзном наказании", - заявил Еськов в эфире программы "Свисток".

Напомним, что Самедов был удален в концовке первого тайма при счете 2:0 в пользу "Спартака".

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