Эскриба покинул пост главного тренера "Сельты"
Главный тренер "Сельты" Франсиско Эскриба покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
По данным источника, 54-летний специалист уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Вместе с Эскриба "Сельту" покинул весь его тренерский штаб. Пока неизвестно, кто займет его пост.
Специалист возглавлял испанский клуб с начала 2019 года.
Вчера, 3 ноября, "Сельта" проиграла четвертый матч подряд. Команда занимает 18 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
|5