Эскриба покинул пост главного тренера "Сельты"

Главный тренер "Сельты" Франсиско Эскриба покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, 54-летний специалист уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Вместе с Эскриба "Сельту" покинул весь его тренерский штаб. Пока неизвестно, кто займет его пост.

Специалист возглавлял испанский клуб с начала 2019 года.

Вчера, 3 ноября, "Сельта" проиграла четвертый матч подряд. Команда занимает 18 место в турнирной таблице.

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