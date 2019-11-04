Эскриба покинул пост главного тренера "Сельты"

Теги сельта вигофран эскриба

Эскриба покинул пост главного тренера "Сельты"

Главный тренер "Сельты" Франсиско Эскриба покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, 54-летний специалист уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Вместе с Эскриба "Сельту" покинул весь его тренерский штаб. Пока неизвестно, кто займет его пост.

Специалист возглавлял испанский клуб с начала 2019 года.

Вчера, 3 ноября, "Сельта" проиграла четвертый матч подряд. Команда занимает 18 место в турнирной таблице.

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