Эскудеро: "Поражение от "Спартака" - несчастный случай"

Защитник испанской "Севильи" Серхио Эскудеро высказался о поражении своей команды в матче группового этапа Лиги Чемпионов от московского "Спартака".

"Это очень неприятное поражение, но не нужно переставать верить в нашу команду. В начале второго тайма у нас была возможность выйти вперед, однако сделать это не удалось. Соперник же оказался эффективен: четыре контратаки - четыре гола. Давайте назовем это поражение несчастным случаем. Нам нужно поднять голову и продолжать быть одним целым", - цитирует 28-летнего бека EFE.

Напомним, Промес вышел на 25-е место в списке лучших бомбардиров "Спартака". | soccernews.ru