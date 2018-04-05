Если бы Роналду был клубом: больше португальца в истории Лиги Чемпионов голов забили только девять команд

Во вторник форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил свой уже 119-й мяч в Лиге чемпионов, что является рекордом для турнира.

Рекорд португальца кажется еще более весомым, ежели учесть, что больше него в истории ЛЧ забивали только девять клубов:

"Реал" - 248 мячей "Барселона" - 234 мяча "Бавария" - 230 мячей "Манчестер Юнайтед" - 214 мячей "Порту" - 178 мячей "Ювентус" - 178 мячей "Арсенал" - 177 мячей "Милан" - 165 мячей "Челси" - 156 мячей

Напомним, Леброн Джеймс прокомментировал шедевральный гол Роналду. | soccernews.ru