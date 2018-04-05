Если бы Роналду был клубом: больше португальца в истории Лиги Чемпионов голов забили только девять команд

Теги криштиану роналду

Если бы Роналду был клубом: больше португальца в истории Лиги Чемпионов голов забили только девять командВо вторник форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил свой уже 119-й мяч в Лиге чемпионов, что является рекордом для турнира.

Рекорд португальца кажется еще более весомым, ежели учесть, что больше него в истории ЛЧ забивали только девять клубов:

  1. "Реал" - 248 мячей
  2. "Барселона" - 234 мяча
  3. "Бавария" - 230 мячей
  4. "Манчестер Юнайтед" - 214 мячей
  5. "Порту" - 178 мячей
  6. "Ювентус" - 178 мячей
  7. "Арсенал" - 177 мячей
  8. "Милан" - 165 мячей
  9. "Челси" - 156 мячей

Напомним, Леброн Джеймс прокомментировал шедевральный гол Роналду. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 30 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 30 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
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