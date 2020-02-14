Если "Манчестер Сити" проиграет апелляцию, то в Лигу Чемпионов попадет пятое место АПЛ

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Если "Манчестер Сити" проиграет апелляцию, то в Лигу Чемпионов попадет пятое место АПЛ

Если "Манчестер Сити" финиширует в АПЛ в топ-4, то в Лигу Чемпионов выйдет клуб, который занял пятое место, сообщает ВВС.

Напомним, что УЕФА исключил "горожан" из еврокубков на два сезона, однако клуб подал апелляцию в CAS.

Отметим, что сейчас на пятом месте идет "Шеффилд Юнайтед", в активе которого 39 очков.

После 25 туров "Сити" занимает в АПЛ второе место, отставая от "Ливерпуля" на 22 очка.

Читайте также: УЕФА исключил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов на два сезона. | http://soccernews.ru
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