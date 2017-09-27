Если Месси сыграет со "Спортингом", он выйдет на третье место по количеству игр за "Барселону"

Теги лионель мессибарселонакарлес пуйольхавиандрес иньеста

Если Месси сыграет со "Спортингом", он выйдет на третье место по количеству игр за "Барселону"Сегодня форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси может выйти на третье место по количеству сыгранных матчей за свой клуб.

Так, аргентинец близок к тому, чтобы сравняться с показателем Карлеса Пуйоля в 593 игры. Впереди 30-летнего нападающего останутся еще две легенды клуба - Хави с его 767 поединками и Андрес Иньеста, сыгравший за "сине-гранатовых" на сегодняшний день 637 матчей.

Напомним, Вальверде высказался о способах нейтрализации Месси. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 2 1
4 Карабах 2 0
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Севилья 2 4
2 Ливерпуль 2 2
3 Спартак Москва 2 2
4 Марибор 2 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 2 6
2 Шахтер Донецк 2 3
3 Наполи 2 3
4 Фейеноорд 2 0
Группа G М О
1 Бешикташ 2 6
2 Порту 2 3
3 Монако 2 1
4 РБ Лейпциг 2 1
Группа H М О
1 Реал Мадрид 2 6
2 Тоттенхэм 2 6
3 Боруссия Дортмунд 2 0
4 АПОЭЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов