Если Месси сыграет со "Спортингом", он выйдет на третье место по количеству игр за "Барселону"
Сегодня форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси может выйти на третье место по количеству сыгранных матчей за свой клуб.
Так, аргентинец близок к тому, чтобы сравняться с показателем Карлеса Пуйоля в 593 игры. Впереди 30-летнего нападающего останутся еще две легенды клуба - Хави с его 767 поединками и Андрес Иньеста, сыгравший за "сине-гранатовых" на сегодняшний день 637 матчей.
Напомним, Вальверде высказался о способах нейтрализации Месси. | soccernews.ru
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