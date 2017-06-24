Если не удастся подписать Мбаппе, ПСЖ предпримет попытки заполучить другого топового форварда

Французский ПСЖ определился с альтернативой для форварда "Монако" Килиана Мбаппе, который стал одной из главных трансферных целей парижан.

Как информирует football.fr, в случае неудачи в переговорном процессе по 18-летнему нападающему монегасков "красно-синие" предпримут попытку заполучить Серхио Агуэро из "Манчестер Сити". Сам аргентинец уже подтвердил парижскому клубу, что будет не против перебраться во Францию.

В завершившемся сезоне Агуэро забил 33 мячей и сделал 6 результативных передач в 45 матчах за "Сити".

Напомним, Верратти не смог убедить президента ПСЖ продать его в "Барселону". | soccernews.ru