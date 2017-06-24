Если не удастся подписать Мбаппе, ПСЖ предпримет попытки заполучить другого топового форварда

Теги манчестер ситипсжмонакокилиан мбаппесерхио агуэро

Если не удастся подписать Мбаппе, ПСЖ предпримет попытки заполучить другого топового форвардаФранцузский ПСЖ определился с альтернативой для форварда "Монако" Килиана Мбаппе, который стал одной из главных трансферных целей парижан.

Как информирует football.fr, в случае неудачи в переговорном процессе по 18-летнему нападающему монегасков "красно-синие" предпримут попытку заполучить Серхио Агуэро из "Манчестер Сити". Сам аргентинец уже подтвердил парижскому клубу, что будет не против перебраться во Францию.

В завершившемся сезоне Агуэро забил 33 мячей и сделал 6 результативных передач в 45 матчах за "Сити".

Напомним, Верратти не смог убедить президента ПСЖ продать его в "Барселону". | soccernews.ru

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