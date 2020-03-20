"Если "Спартак" устраивает восьмое место, то пожалуйста": Хагуш ярко высказался об инициативе Федуна досрочно завершить сезон РПЛ

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш рассказал о своём отношении к инициативе владельца "Спартака" Леонида Федуна досрочно завершить сезон РПЛ, приняв за окончательные результаты уже сыгранных 22 туров.

"Это точно не выход. Если "Спартак" устраивает нынешнее восьмое место, пожалуйста. А мы хотим подняться выше седьмого, на котором сейчас находимся. Добровольно отказываться от борьбы за зону еврокубков "Арсенал" не намерен", - сказал Хагуш.

Напомним, что РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Сейчас у "Арсенала" и "Спартака" по 28 очков, и они отстают всего на два пункта от шестого места, дающего право сыграть в отборочном раунде Лиги Европы.

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