"Эспаньол" - "Алавес" - 0:0 (обзор)

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"Эспаньол" - "Алавес" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Эспаньол" дома поделил очки с "Алавесом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
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