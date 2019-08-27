"Эспаньол" арендовал Хонатана Кальери

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"Эспаньол" арендовал Хонатана Кальери

Нападающий "Депортиво Мальдонадо" Хонатан Кальери был арендован "Эспаньолом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, 25-летний футболист будет играть в испанском клубе на протяжении сезона-2019/20. В его контракте присутствует опция выкупа за 25 миллионов евро.

Форвард в прошлом сезоне также играл в аренде в "Алавесе". В 36 матчах он отметился 9 голами и 2 ассистами.

А еще: "Алавес" - "Эспаньол" - 0:0 (видеообзор матча)| http://soccernews.ru
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