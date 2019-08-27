"Эспаньол" арендовал Хонатана Кальери
Нападающий "Депортиво Мальдонадо" Хонатан Кальери был арендован "Эспаньолом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
По данным источника, 25-летний футболист будет играть в испанском клубе на протяжении сезона-2019/20. В его контракте присутствует опция выкупа за 25 миллионов евро.
Форвард в прошлом сезоне также играл в аренде в "Алавесе". В 36 матчах он отметился 9 голами и 2 ассистами.
А еще: "Алавес" - "Эспаньол" - 0:0 (видеообзор матча)| http://soccernews.ru
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|2
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|2
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|Алавес
|2
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|8
|Атлетико Мадрид
|1
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|Мальорка
|2
|3
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|Вильярреал
|2
|1
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|2
|1
|15
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|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
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|1
|0
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|Барселона
|1
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|1
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