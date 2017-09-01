"Эспаньол" арендовал защитника "Рубина"

"Эспаньол" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Рубина" Серхио Санчеса.

Каталонский клуб арендовал 31-летнего футболиста до лета 2018 года. Другие детали трансфера пока неизвестны.

Санчес выступал за "Рубин" с 2016 года, сыграл 21 матч, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Дардер перешел из "Лиона" в "Эспаньол". | http://soccernews.ru