"Эспаньол" арендовал защитника "Севильи"

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"Эспаньол" арендовал защитника "Севильи"

Правый защитник Себастьян Коршья перешёл из "Севильи" в "Эспаньол", сообщает официальный сайт клуба.

Каталонцы арендовали 28-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

"Севилья" купила Коршья летом 2017 года у "Лилля" за 5 миллионов евро.

С тех пор француз сыграл 22 матча и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Бенфике". Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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