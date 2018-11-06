"Эспаньол" - "Атлетик" - 1:0 (обзор)

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"Эспаньол" - "Атлетик" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Эспаньолом" и "Атлетиком".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 24
2 Севилья 11 20
3 Атлетико Мадрид 11 20
4 Алавес 11 20
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Мадрид 11 17
7 Леванте 11 17
8 Жирона 11 16
9 Хетафе 11 16
10 Реал Вальядолид 11 16
11 Сельта Виго 11 14
12 Эйбар 11 14
13 Реал Сосьедад 11 13
14 Бетис 11 13
15 Валенсия 11 11
16 Вильярреал 11 10
17 Атлетик Бильбао 10 10
18 Леганес 11 9
19 Райо Вальекано 11 6
20 Уэска 11 6
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