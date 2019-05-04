"Эспаньол" - "Атлетико" - 3:0 (видеообзор матча 36-го тура Примеры)

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"Эспаньол" - "Атлетико" - 3:0 (видеообзор матча 36-го тура Примеры)

Представляем видеообзор матча 36-го тура Примеры между "Эспаньолом" и "Атлетико". В этом матче неожиданную победу одержали хозяева встречи.

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 36 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Леганес Леганес 36 45
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
11 Эспаньол Эспаньол 35 44
12 Бетис Бетис 35 44
13 Эйбар Эйбар 35 43
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Леванте Леванте 36 40
16 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 35 30
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