"Эспаньол" - "Атлетико" - 3:0 (видеообзор матча 36-го тура Примеры)

Представляем видеообзор матча 36-го тура Примеры между "Эспаньолом" и "Атлетико". В этом матче неожиданную победу одержали хозяева встречи.

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