"Эспаньол" - "Атлетико": видеотрансляция битвы Мадрида и Каталонии

Теги эспаньолатлетико мадрид

"Эспаньол" - "Атлетико": видеотрансляция битвы Мадрида и Каталонии

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Атлетико" в гостях сыграет с "Эспаньолом".

Обе команды фактически не имеют турнирной мотивации, однако матч в любом случае будет интересным, поскольку соперники представляют Мадрид и Барселону, а это всегда принципиальное противостояние. Плюс "матрасники", если не проиграют, то обеспечат себе итоговое второе место в чемпионате, а "попугаи" даже в случае ничьей окончательно обезопасят себя от вылета в Сегунду.

Игра пройдёт сегодня на стадионе "Корнелья-Эль Прат". Начало - в 17:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

Не пропустите: Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2015-2019). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" согласовала трансфер 18-летнего голландца

"Барселона" согласовала трансфер 18-летнего голландца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 35 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 36 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Леганес Леганес 36 45
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
11 Эспаньол Эспаньол 35 44
12 Бетис Бетис 35 44
13 Эйбар Эйбар 35 43
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
16 Леванте Леванте 35 37
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 35 31
20 Уэска Уэска 35 30
Полная таблица

топ-5 тегов