"Эспаньол" - "Атлетико": видеотрансляция битвы Мадрида и Каталонии

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Атлетико" в гостях сыграет с "Эспаньолом".

Обе команды фактически не имеют турнирной мотивации, однако матч в любом случае будет интересным, поскольку соперники представляют Мадрид и Барселону, а это всегда принципиальное противостояние. Плюс "матрасники", если не проиграют, то обеспечат себе итоговое второе место в чемпионате, а "попугаи" даже в случае ничьей окончательно обезопасят себя от вылета в Сегунду.

Игра пройдёт сегодня на стадионе "Корнелья-Эль Прат". Начало - в 17:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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