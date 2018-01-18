"Эспаньол" - "Барселона" - 1:0 (обзор)

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"Эспаньол" - "Барселона" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор первого четвертьфинального матча 1/4 финала кубка Испании, в котором "Эспаньол" дома минимально обыграл "Барселону".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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