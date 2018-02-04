"Эспаньол" - "Барселона" - 1:1 (обзор)

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"Эспаньол" - "Барселона" - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Эспаньол" едва не нанес "Барселоне" первое поражение в чемпионате.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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