"Бетис" разгромил "Эспаньол" в матче Ла Лиги

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"Бетис" разгромил "Эспаньол" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм Ла Лиги\Автор неизвестен

"Эспаньол" "Бетис" в матче 22-го тура Ла Лиги.

"Эспаньол" - "Бетис" - 1:4

Голы: Рауль де Томас, 14 - 1:0, Иглесиас (пенальти), 31 - 1:1, Гидо Родригес, 36 - 1:2, Иглесиас, 53 - 1:3, Жозе, 76 - 1:4.

"Эспаньол" - Диего Лопес, Хиль, Серджи Гомес, Калеро (Давид Лопес, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Эмбарба, 61), Дардер, Морланес (Баре, 69), Мелендо (Морон, 61), де Томас, Пуадо (Вильена, 84).

"Бетис" - Браво, Сабали, Песселья (Руис, 84), Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес (Гуардадо, 84), Вильям Карвалью (Камараса, 84), Родригес, Хуанми (Тельо, 59), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 74).

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