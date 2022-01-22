"Бетис" разгромил "Эспаньол" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм Ла Лиги\Автор неизвестен
"Эспаньол" "Бетис" в матче 22-го тура Ла Лиги.
"Эспаньол" - "Бетис" - 1:4
Голы: Рауль де Томас, 14 - 1:0, Иглесиас (пенальти), 31 - 1:1, Гидо Родригес, 36 - 1:2, Иглесиас, 53 - 1:3, Жозе, 76 - 1:4.
"Эспаньол" - Диего Лопес, Хиль, Серджи Гомес, Калеро (Давид Лопес, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Эмбарба, 61), Дардер, Морланес (Баре, 69), Мелендо (Морон, 61), де Томас, Пуадо (Вильена, 84).
"Бетис" - Браво, Сабали, Песселья (Руис, 84), Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес (Гуардадо, 84), Вильям Карвалью (Камараса, 84), Родригес, Хуанми (Тельо, 59), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14