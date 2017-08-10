"Эспаньол" близок к приобретению защитника "Краснодара"

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"Эспаньол" близок к приобретению защитника "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Налдо Перейра в ближайшее время станет игроком "Эспаньола", сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы уже обо всём договорились. 28-летний бразилец успешно прошёл медобследование и вскоре о трансфере объявят официально.

Налдо выступал за "Краснодар" с лета 2016 года, сыграл 24 матча и забил 2 гола.

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