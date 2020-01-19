"Эспаньол" добыл выездную победу над "Вильярреалом"
В рамках 20-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на выезде обыграл "Вильярреал".
"Эспаньол" по-прежнему находится на последнем месте чемпионата, однако каталонцы догнали по очкам "Леганес", который идет на 19-м месте.
"Вильярреал" - "Эспаньол" 1:2
Голы: Давид Лопес, 5 - 0:1, де Томас, 47 - 0:2, Касорла (пен), 62 - 1:2
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 69), Пау Торрес, Альберто Морено (Онтиверос, 80), Касорла, Тригерос, Иборра, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 54), Чуквуэзе, Бакка.
"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Эспиноса, Налдо, Давид Лопес (Итурраспе, 85), Рока, Мелендо (Калеро, 75), Дардер, Хави Лопес, де Томас, Кальери (Санчес, 63).
Предупреждения: Дидак Вила (24), Хави Лопес (32), Тригерос (41), де Томас (76).
Удаление: Хави Лопес (59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|19
|15
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11