"Эспаньол" добыл выездную победу над "Вильярреалом"

Теги эспаньолвильярреал

"Эспаньол" добыл выездную победу над "Вильярреалом"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на выезде обыграл "Вильярреал".

"Эспаньол" по-прежнему находится на последнем месте чемпионата, однако каталонцы догнали по очкам "Леганес", который идет на 19-м месте.

"Вильярреал" - "Эспаньол" 1:2

Голы: Давид Лопес, 5 - 0:1, де Томас, 47 - 0:2, Касорла (пен), 62 - 1:2

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 69), Пау Торрес, Альберто Морено (Онтиверос, 80), Касорла, Тригерос, Иборра, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 54), Чуквуэзе, Бакка.

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Эспиноса, Налдо, Давид Лопес (Итурраспе, 85), Рока, Мелендо (Калеро, 75), Дардер, Хави Лопес, де Томас, Кальери (Санчес, 63).

Предупреждения: Дидак Вила (24), Хави Лопес (32), Тригерос (41), де Томас (76).

Удаление: Хави Лопес (59).

Читайте также: "Мальорка" разгромила "Валенсию" в матче Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин забил супергол на тренировке "Зенита"

Кокорин забил супергол на тренировке "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов