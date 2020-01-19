"Эспаньол" добыл выездную победу над "Вильярреалом"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на выезде обыграл "Вильярреал".

"Эспаньол" по-прежнему находится на последнем месте чемпионата, однако каталонцы догнали по очкам "Леганес", который идет на 19-м месте.

"Вильярреал" - "Эспаньол" 1:2

Голы: Давид Лопес, 5 - 0:1, де Томас, 47 - 0:2, Касорла (пен), 62 - 1:2

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 69), Пау Торрес, Альберто Морено (Онтиверос, 80), Касорла, Тригерос, Иборра, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 54), Чуквуэзе, Бакка.

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Эспиноса, Налдо, Давид Лопес (Итурраспе, 85), Рока, Мелендо (Калеро, 75), Дардер, Хави Лопес, де Томас, Кальери (Санчес, 63).

Предупреждения: Дидак Вила (24), Хави Лопес (32), Тригерос (41), де Томас (76).

Удаление: Хави Лопес (59).

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