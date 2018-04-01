"Эспаньол" и "Алавес" сильнейшего не выявили

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги "Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом".

"Эспаньол" - "Алавес" - 0:0

"Эспаньол": П. Лопес, В. Санчес (Наварро, 68), Д. Лопес, Дуарте, Карикол, Гранеро (Пьятти, 46), К. Санчес, Дардер, Гарсия, Морено, Хурадо (Мелендо, 46).

"Алавес": Пачеко, Агиррегабирия, Лагуардия, Эли, Дуарте, Собрино, Пина, Торрес, Бургуй (Альфонсо, 68), Гвидетти (Перес, 77), Мунир (Вакасо, 84).

Напомним, вчера "Севилья" и "Барселона" также сыграли вничью. | soccernews.ru