"Эспаньол" и "Атлетик" не определили победителя

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"Эспаньол" и "Атлетик" не определили победителя

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Эспаньол" сыграл вничью с "Атлетиком".

"Эспаньол" – "Атлетик" 1:1

Голы: Морено, 29 - 1:0, Иньяки Уильямс, 35 - 1:1

"Эспаньол": Лопес, Дуарте, Кариколь, Лопес (Марк Наварро, 61), Эрмосо, Гранеро, Санчес, Дардер, Хурадо (Вила, 51), Баптистао (Мелендо, 86), Морено.

"Атлетик": Яго Эррерин, Нуньес, Саборит, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Рауль Гарсия (Беньят, 89), Итурраспе, Сусаета (Кордоба, 83), Микель Рико, Иньяки Уильямс, Адурис (Сабин Мерино, 73).

Предупреждения: Эрмосо (60), Итурраспе (68), Саборит (76), Кариколь (78), Рауль Гарсия (80), Сабин Мерино (88). | http://soccernews.ru

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