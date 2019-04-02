"Эспаньол" и "Хетафе" не выявили победителя

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"Эспаньол" и "Хетафе" не выявили победителя

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Эспаньол" сыграл вничью с "Хетафе".

"Эспаньол" - "Хетафе" 1:1

Голы: Иглесиас, 56 - 1:0, Анхель, 72 - 1:1

"Эспаньол": Лопес, Налдо, Росалес, Вила, Эрмосо, Марк Рока (Пуадо, 78), Дардер, У Лэй, Мелендо (Гранеро, 68), Перес (Гарсия, 74), Иглесиас.

"Хетафе": Сория, Кабрера, Даконам, Антунеш, Фулькье (Портильо, 67), Максимович, Кристофоро (Арамбарри, 80), Суарес, Мата, Анхель, Дуро (Молина, 67).

Предупреждения: Суарес (23), Вила (33), Мелендо (54), Кристофоро (78), Налдо (81), Даконам (83), Эрмосо (85).

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