"Эспаньол" и "Хетафе" закончили результативной ничьей
"Эспаньол" и "Хетафе" закончили результативной ничьей в матче 14-го тура Примеры.
В составе гостей голом отметился Хайме Маты. У хозяев мяч в ворота соперников занес У Лэй.
"Эспаньол" - "Хетафе" - 1:1 (1:1)
Голы: Хайме Мата, 3 - 0:1, У Лэй, 45 - 1:1.
"Эспаньол": Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Гомес, Виктор Санчес (Варгас, 70. Гранеро, 74), Дардер, Рока, У Лэй, Кампусано.
"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Джене, Оливера, Кукурелья (Кенеди, 78), Максимович, Арамбарри, Анхель (Хорхе Молина, 62), Хасон (Портильо, 82), Хайме Мата.
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|Валенсия
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|Осасуна
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|Вильярреал
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|14
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|Эйбар
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