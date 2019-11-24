"Эспаньол" и "Хетафе" закончили результативной ничьей в матче 14-го тура Примеры.

В составе гостей голом отметился Хайме Маты. У хозяев мяч в ворота соперников занес У Лэй.

"Эспаньол" - "Хетафе" - 1:1 (1:1)

Голы: Хайме Мата, 3 - 0:1, У Лэй, 45 - 1:1.

"Эспаньол": Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Гомес, Виктор Санчес (Варгас, 70. Гранеро, 74), Дардер, Рока, У Лэй, Кампусано.

"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Джене, Оливера, Кукурелья (Кенеди, 78), Максимович, Арамбарри, Анхель (Хорхе Молина, 62), Хасон (Портильо, 82), Хайме Мата.

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