"Эспаньол" и "Лас Пальмас" сильнейшего не выявили

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"Эспаньол" и "Лас Пальмас" сильнейшего не выявили

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на своём поле сыграл вничью с "Лас Пальмасом" со счётом 1:1.

"Эспаньол" – "Лас Пальмас" - 1:1

Голы: Кальери, 29 (пенальти) - 0:1, Морено, 76 - 1:1.

"Эспаньол": Лопес, Вила, Лопес, Эрмосо, Лопес Сильва, Гранеро (Баптистао, 67), Санчес (Марк Рока, 58), Мелендо (Хурадо, 80), Дардер, Морено, Гарсия.

"Лас Пальмас": Чичисола, Гальвес, Кастельяно, Маседо (Агиррегарай, 74), Химо Наварро, Гомес, Начо Хиль, Этебо, Аквилани (Домингес, 79), Кальери, Эзекиэл (Самперио, 69).

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