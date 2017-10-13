"Эспаньол" и "Леванте" расписали безголевую ничью

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"Эспаньол" и "Леванте" расписали безголевую ничью

В рамках восьмого тура испанской Примеры "Эспаньол" дома разошёлся миром с "Леванте".

"Эспаньол" – "Леванте" - 0:0

"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Кариколь, Марк Наварро (Санчес, 58), Лопес Сильва, Дардер, Хави Фуэго (Гранеро, 73), Хурадо (Гарсия, 57), Пьятти, Морено, Баптистао.

"Леванте": Фернандес, Постиго (Барди, 80), Луна, Педро Лопес, Родригес, Дукуре (Робер, 38), Лерма, Кампанья, Моралес, Нано (Боатенг, 67), Иви Лопес.

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