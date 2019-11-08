"Эспаньол" имеет рекордную беспроигрышную серию в еврокубках

"Эспаньол" в этом году стал рекордсменом еврокубковых турниров, сообщает Gracenote Live.

"Попугаи" не проигрывают в Кубке УЕФА и Лиги Европы на протяжении 25 матчей. Это самая длительная серия в истории еврокубков.

Каталонская команда заметно превзошла предыдущий рекорд - 21 игра без поражений в исполнении "Аякса" в период с 1994 по 1996 год.

Стоит отметить, что в случае с "Эспаньолом" не берётся в расчёт проигрыш в серии пенальти.

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