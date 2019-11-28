"Эспаньол" имеет самую длинную беспроигрышную серию в еврокубках

В 5-м туре групповой стадии Лиги Европы "Эспаньол" вырвал ничью у "Ференцвароша" (2:2).

Каталонский клуб не проигрывает в еврокубках в течении 26 игр (без учета поражений в сериях послематчевых пенальти).

Как сообщает OptaJose, "Эспаньол" имеет самую длинную беспроигрышную серию в истории еврокубков.

Последний раз "попугаи" проиграли "Шальке" (0:3) в феврале 2006 года.

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