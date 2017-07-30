"Эспаньол" интересуется защитником "Краснодара"

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"Эспаньол" интересуется защитником "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Налдо Перейра попал в сферу интересов "Эспаньола", сообщает испанская пресса.

Каталонский клуб намерен арендовать 28-летнего футболиста с правом последующего выкупа. Видеть в своей команде бразильского бека хочет главный тренер "попугаев" Кике Санчес Флорес, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Хетафе".

Налдо выступает за "Краснодар" с 2016 года, сыграл 24 матча и забил 2 гола.

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