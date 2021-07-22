"Эспаньол" интересуется защитником "Реала"

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"Эспаньол" интересуется защитником "Реала"Фото: инстаграм Вальехо/Автор неизвестен

Защитник Хесус Вальехо может покинуть мадридский "Реал".

Как сообщает OKDiario, в услугах испанского футболиста заинтересован "Эспаньол", который ищет варианты для усиления обороны после возвращения в Примеру.

Ранее авторитетные испанские СМИ сообщали, что в случае ухода из "Реала" Рафаэля Варана, Вальехо станет четвертым защитником "сливочных".

В прошедшем сезоне испанец выступал за "Гранаду" на правах аренды. Футболист сыграл 21 матч за андалусийскую команду в Ла Лиге, однако результативными действиями не отметился.

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