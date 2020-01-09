"Эспаньол" купил воспитанника "Реала" за 20 миллионов евро

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"Эспаньол" купил воспитанника "Реала" за 20 миллионов евро

"Эспаньол" на своём официальном сайте объявил о приобретении у "Бенфики" нападающего Рауля де Томаса.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Воспитанник мадридского "Реала" заключил с "попугаями" контракт до 2026 года.

Де Томас выступал за "Бенфику" с прошлого лета, сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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