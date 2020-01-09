"Эспаньол" купил воспитанника "Реала" за 20 миллионов евро
"Эспаньол" на своём официальном сайте объявил о приобретении у "Бенфики" нападающего Рауля де Томаса.
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Воспитанник мадридского "Реала" заключил с "попугаями" контракт до 2026 года.
Де Томас выступал за "Бенфику" с прошлого лета, сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
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|13
|Бетис
|19
|24
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|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
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|Мальорка
|19
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|Леганес
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|11