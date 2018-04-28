"Эспаньол" – "Лас Пальмас" - 1:1 (обзор)

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"Эспаньол" – "Лас Пальмас" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 35-го тура испанской Примеры между "Эспаньолом" и "Лас Пальмасом".

Не пропустите: "Эспаньол" и "Лас Пальмас" сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

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