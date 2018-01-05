"Эспаньол" – "Леванте" - 1:2, "Леганес" - "Вильярреал" - 1:0 (обзоры)

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"Эспаньол" – "Леванте" - 1:2, "Леганес" - "Вильярреал" - 1:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры первых матчей 1/8 финала Кубка Испании.

Видео: "Эспаньол" – "Леванте" - 1:2.

 

Видео: "Леганес" - "Вильярреал" - 1:0.

 

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2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
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