"Эспаньол" может арендовать полузащитника "Реала"

Теги реал мадридэспаньол

"Эспаньол" может арендовать полузащитника "Реала"Фото: инстаграм Бланко/Автор неизвестен

Молодой полузащитник мадридского "Реала" Антонио Бланко может перебраться в "Эспаньол".

Как сообщает Defensa Central, каталонский клуб в день матча с "Реалом" намерен обсудить с руководством королевского клуба возможную аренду Антонио Бланко в январе.

Игра между "Эспаньолом" и "Реалом" пройдет в воскресенье в рамках восьмого тура Ла Лиги. Начало встречи запланировано на 17:15 (мск).

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