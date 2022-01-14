"Эспаньол" может подписать хавбека "Краснодара"
Фото: инстаграм Вильены\Автор неизвестен
Голландский хавбек "Краснодара" Тонни Вильена может сменить российскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.
По информации источника, к подписанию игроку близок каталонский "Эспаньол".
"Переговоры между сторонами идут позитивно. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе", – сказал источник.
В нынешнем сезоне Вильена сыграл в 13 матчах в РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал один ассист.
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