"Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом"
"Эспаньол" и "Бетис" не выявили победителя в матче 17-го тура Примеры.
"Эспаньол" - "Бетис" - 2:2 (2:1)
Голы: Иглесиас, 4 - 1:0, Дардер, 19 - 1:1, Эспиноса, 41 - 2:1, Бартра, 67 - 2:2
"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Гомес, Эспиноса, Давид Лопес (Налдо, 64), Дидак Вила, Дардер, Рока, Гранеро (Итурраспе, 76), Калеро, Кальери, Кампусано (Феррейра, 69).
"Бетис": Роблес, Эмерсон, Манди (Тельо, 65), Бартра, Морено, Хоакин (Морон, 83), Каптум, Фекир (Лайнес, 53), Каналес, Феддаль, Иглесиас.
"Эспаньол" с 10 баллами занимает 7 место в турнирной таблице. "Бетис" располагается на 12 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10