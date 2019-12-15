"Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом"

"Эспаньол" и "Бетис" не выявили победителя в матче 17-го тура Примеры.

"Эспаньол" - "Бетис" - 2:2 (2:1)

Голы: Иглесиас, 4 - 1:0, Дардер, 19 - 1:1, Эспиноса, 41 - 2:1, Бартра, 67 - 2:2

"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Гомес, Эспиноса, Давид Лопес (Налдо, 64), Дидак Вила, Дардер, Рока, Гранеро (Итурраспе, 76), Калеро, Кальери, Кампусано (Феррейра, 69).

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Манди (Тельо, 65), Бартра, Морено, Хоакин (Морон, 83), Каптум, Фекир (Лайнес, 53), Каналес, Феддаль, Иглесиас.

"Эспаньол" с 10 баллами занимает 7 место в турнирной таблице. "Бетис" располагается на 12 строчке.

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