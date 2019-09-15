Соперник ЦСКА на выезде обыграл "Эйбар" (видео голов)

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Соперник ЦСКА на выезде обыграл "Эйбар" (видео голов)

"Эйбар" в домашнем матче проиграл "Эспаньолу" в рамках 4-го тура Примеры.  

В составе победителей голами отметились Факундо Ферейра и Эстебан Гранеро. У хозяев гол забил Иван Рамис.

"Эйбар" - "Эспаньол" - 1:2 (0:0)

Голы: Рамис, 58 - 1:0, Феррейра, 76 - 1:1, Гранеро, 79 - 1:2.

"Эйбар": Дмитрович, Рамис (Альварес, 76), Хосе Анхель, Арбилья, Техеро, Диоп, Экспосито (Эскаланте, 73), Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 81), Инуи, Шарлес.

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Калеро, Виктор Санчес, Дардер, Рока (Варгас, 67), Мелендо (Педроса, 73), Феррейра (Гранеро, 78), Кальери.

"Эспаньол" с 4 баллами занимает 16 место Примеры, у "Эйбара" одно очко и 19 место турнирной таблицы.

Напомним, 3 октября ЦСКА сыграет с "Эспаньолом" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Видео голов:

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