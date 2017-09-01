"Эспаньол" нацелился на защитника "Рубина"

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"Эспаньол" нацелился на защитника "Рубина"

Спортивный директор "Эспаньола" Хорди Лардин заявил, что сегодня каталонский клуб может купить защитника "Рубина" Серхио Санчеса.

"Трансфер Серхио Санчеса возможен. Он в числе игроков, кто может усилить нашу команду" - сказал функционер.

Напоминаем, что трансферное окно в Испании открыто до полуночи. 

Также стоит отметить, что 31-летний Санчес уже выступал за "Эспаньол" с 2005 по 2009 год.

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