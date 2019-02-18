"Эспаньол" нацелился на зимнего новичка "Реала"

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"Эспаньол" нацелился на зимнего новичка "Реала"

Новичок "Реала" Браим Диас попал в сферу интересов "Эспаньола".

Как сообщает Tribalfootball, "попугаи" желают арендовать 19-летнего испанца, так как он не имеет постоянной игровой практики. Отмечается, что каталонцы обращались с этим вопросом к "Реалу" в минувшее трансферное окно, однако футболист решил остаться в клубе.

Напомним, что "Реал" приобрел Диаса у "Манчестер Сити" в январе за 17 миллионов евро.

За это время Диас принял участие в трех играх "Реала".

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