"Эспаньол" нацелился на зимнего новичка "Реала"
Новичок "Реала" Браим Диас попал в сферу интересов "Эспаньола".
Как сообщает Tribalfootball, "попугаи" желают арендовать 19-летнего испанца, так как он не имеет постоянной игровой практики. Отмечается, что каталонцы обращались с этим вопросом к "Реалу" в минувшее трансферное окно, однако футболист решил остаться в клубе.
Напомним, что "Реал" приобрел Диаса у "Манчестер Сити" в январе за 17 миллионов евро.
За это время Диас принял участие в трех играх "Реала".
Читайте также: "Реал" прописал в контракте Браима Диаса огромную сумму отступных. | http://soccernews.ru
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|Севилья
|24
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|Хетафе
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|6
|Алавес
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|Реал Сосьедад
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|Эйбар
|24
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|Леванте
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|Леганес
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|Жирона
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